La Liga, Athletic Bilbao: Inaki Williams ist der Dauerbrenner in Europa

Inaki Williams von Athletic Bilbao ist der Dauerbrenner in Europas Top-5-Ligen. Seit April 2016 hat der Stürmer kein Spiel in La Liga verpasst.

Mit 171 Einsätzen am Stück führt der Mittelstürmer das Ranking der Profis weit an, die in den vergangenen Jahren am längsten kein Spiel in ihrer jeweiligen Liga verpasst haben.