WWE TLC 2020 heute live: Card mit Inferno Match, TV, Stream

Die Matches bei WWE Hell in a Cell 2020:

WWE Universal Championship TLC Match: Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens

WWE Championship TLC Match: Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles

Firefly Inferno Match: The Fiend vs. Randy Orton

WWE SmackDown Women's Championship: Sasha Banks (c) vs. Carmella

WWE Women's Tag Team Championship: Nia Jax & Shayna Baszler vs. Asuka und eine Mystery-Partnerin

WWE RAW Tag Team Championship: The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (c) vs. The Hurt Business (Cedric Alexander & Shelton Benjamin)