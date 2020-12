Eintracht Frankfurt: Erik Durm wie Phönix aus der Asche

In der vergangenen Saison wurde der Rechtsverteidiger nach dem Re-Start im Mai nur noch einmal eingewechselt, in der aktuellen Spielzeit stand der Weltmeister von 2014 im September und Oktober nicht einmal im Kader. Ein Wechsel nach Italien kam aber nicht zustande, der Blick richtete sich nach SPORT1 -Informationen damals schon auf das Winter-Transferfenster .

Hütter sieht Durm in einer komplett neuen Situation

Inzwischen sind die Vorzeichen ganz andere. Nur der Pfosten verhinderte bei seinem guten Auftritt in Augsburg den ersten Bundesligatreffer nach fast vier Jahren, am 2. März 2016 jubelte er noch im Trikot von Borussia Dortmund .

Durm ist inzwischen gesetzt, er rückte nach der letzten Länderspielpause des Jahres gegen RB Leipzig (1:1) in die Startelf und gab den Platz nicht mehr her.

Durm erlebte ein schwieriges Jahr 2020

Hütter setzte im letzten Spiel des Jahres ein deutliches Zeichen. Die in den ersten Saisonwochen eingesetzten Almamy Touré und Danny da Costa standen in Augsburg nicht im Kader, der spät eingewechselte Timothy Chandler ist aktuell kein Kandidat für die erste Elf. Die aktuelle Entwicklung hat freilich auch bei Durm und dessen persönlichen Umfeld für bessere Laune gesorgt, er will im neuen Jahr in Frankfurt an die gezeigten Leistungen anknüpfen. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)