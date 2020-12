3. Liga: FSV Zwickau unterliegt Hansa Rostock verdient mit 0:2

Der FC Hansa Rostock erreichte einen 2:0-Erfolg beim FSV Zwickau. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der FCH wurde der Favoritenrolle gerecht.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Nik Omladic brachte Zwickau in der 16. Minute ins Hintertreffen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. (Spielplan & Ergebnisse der 3. Liga)