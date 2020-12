HBL: Rhein-Neckar Löwen schlagen Bergischen HC

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich im Rennen um die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet.

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich im Rennen um die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Nach der überraschenden Niederlage gegen die TSV Hannover-Burgdorf gewannen die Löwen am 14. Spieltag gegen den Bergischen HC mit 24:23 (13:9). Der Sportliche Leiter Oliver Roggisch verpasste den Sieg, weil er sich in häusliche Quarantäne begeben hatte, nachdem er Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person im privaten Umfeld hatte. Auch die nächsten beiden Bundesligaspiele wird Roggisch verpassen.