2. Liga: Kiel holt vorzeitige "Weihnachtsmeisterschaft"

Holstein Kiel hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga vorzeitig die "Weihnachtsmeisterschaft" gesichert. Das Team von Trainer Ole Werner gewann zum Jahresabschluss beim SV Sandhausen verdient mit 2:0 (0:0) und schließt das Jahr 2020 damit als Spitzenreiter ab. Selbst mit einem Sieg in Karlsruhe kann der Hamburger SV am Montag nicht mehr an den Störchen vorbeiziehen.