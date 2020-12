Skilanglauf: Rydzek sorgt für Licht bei Dresdner Geisterweltcup

Der "Geisterweltcup" am Dresdner Elbufer © AFP/SID/ROBERT MICHAEL

Eine überraschende Top-10-Platzierung für Coletta Rydzek, zwei Sprint-Duos im Finale: Die deutschen Skilangläufer sind beim "Geisterweltcup" am Dresdner Elbufer auch in Abwesenheit der skandinavischen Topstars nicht über Achtungserfolge hinausgekommen. Beim einzigen Heimspiel vor der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) machte das Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder immerhin leichte Fortschritte.