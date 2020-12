Anzeige

Darts-WM 2021 mit Kenny, van der Voort, Meulenkamp Kenny gewinnt Duell der Debütanten

Bei der Darts-WM 2021 erreicht Nick Kenny die 2. Runde. Der walische WM-Debütant zeigt gegen einen Niederländer Nehmerqualitäten.

Im Duell der WM-Debütanten bezwang der Waliser den Niederländer Derk Telnekes mit 3:2 und trifft nun auf Jermaine Wattimena.

Im ersten Satz zog Kenny schnell auf 2:0 davon. Telnekes ließ sich davon aber nicht beirren, schlug postwendend zurück und sicherte sich sogar noch den Satz (Alle Statistiken zum Spiel).

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild, Kenny übernahm sofort die Oberhand. Im dritten Leg vergab Telnekes dann aber mehrere Chancen, zu verkürzen, und sein Kontrahent machte den Satz zum Ausgleich zu.

Spannender ging es in Satz drei zu, als das Entscheidungsleg her musste. Telnekes spielte dieses aber souverän herunter und ging erneut in Führung.

Anschließend blühte aber wiederum Kenny auf. In starker Manier sicherte sich der Waliser den vierten Satz zu Null und auch im entscheidenden fünften ließ er Telnekes keine Chance.

Beim Average war der Sieger (87,33 Prozent) nur knapp besser als Telnekes (87,15), die Doppel-Quote (20,0 zu 39,39 Prozent) wurde dem zweiten Debütanten aber zum Verhängnis.

Lowe schlägt "Uncle Sam"

Das zweite Match des Nachmittags konnte vom Niveau her nicht ganz mit dem ersten Duell mithalten. Jason Lowe aus England bezwang den Russen Dmitriy Gorbunov (Alle Statistiken zum Spiel)

Lowe beherrschte das Match von Beginn an, verlor im Laufe der Sätze aber ein wenig den Faden. "Uncle Sam" nutzte die Nachlässigkeiten Lowes und verkürzte nach Sätzen auf 1:2 (Darts-WM: Spielplan und Ergebnisse).

Der Engländer ließ dann einige Matchdarts liegen, ehe er schließlich doch den Einzug in die 2. Runde feiern konnte. Im Match hatte Lowe den besseren Average (86,72 zu 80,56) und die knapp bessere Checkout-Quote (30,56 Prozent zu 30,0).

Die Partien der Darts-WM 2021 am Sonntag im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr

1. Runde

Derk Telnekes (Niederlande) - Nick Kenny (Wales) 2:3

Jason Lowe (England) - Dmitriy Gorbunov (Russland) 3:1

Maik Kuivenhoven (Niederlande) - Matthew Edgar (England)

2. Runde

Vincent van der Voort (Niederlande) - Ron Meulenkamp (Niederlande) (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Abendsession ab 19 Uhr

1. Runde

Keegan Brown (England) - Ryan Meikle (England)

2. Runde

Jeffrey de Zwaan (Niederlande) - Ryan Searle (England)

Jonny Clayton (Wales) - John Henderson (Schottland)