Goretzka: AfD "eine Schande für Deutschland"

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat sich erneut klar gegen die AfD positioniert und ist dafür nach eigenen Angaben von Unterstützern der in Teilen rechtsextremen Partei angefeindet worden. "Speziell durch die Corona-Krise wurde noch offensichtlicher, welche Partei das ist", sagte der 25-Jährige in einem Interview mit der Welt am Sonntag. "Für mich ist es keine Alternative, sondern eine Schande für Deutschland."