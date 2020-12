Mintzlaff: Nagelsmann nicht zum BVB

Der Klub habe sich in den letzten elf Jahren seit seiner Gründung rasant entwickelt und seine Ziele mehr und mehr nach oben geschraubt. "Jetzt von einem Titel zu sprechen und uns das als Ziel zu setzen, ist ein Stück weit zu hoch gegriffen. Es wirkt dann auch nicht mehr so, als hätten wir noch die Bodenhaftung", sagte Mintzlaff.

Leipzig beendete das Jahr 2020 in der Bundesliga nach dem 0:0 am Samstag gegen den 1. FC Köln auf dem dritten Platz. In der Champions League löste RB zum zweiten Mal in Folge das Ticket für die K.o.-Runde.