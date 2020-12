Weidle verpasst bei Ledecka-Sieg Top 15 klar

Snowboarderin Ester Ledecka hat die Ski-Spezialistinnen erneut düpiert und ist beim Super-G in Val d'Isere zu ihrem zweiten Weltcup-Sieg gerast. Während die deutsche Hoffnungsträgerin Kira Weidle die nächste gute Platzierung nach Rang fünf in der Abfahrt als 23. klar verpasste, setzte sich die Doppel-Olympiasiegerin aus Tschechien hauchdünn vor der Schweizer WM-Dritten Corinne Suter durch (0,03 Sekunden zurück).

Für Ledecka, die 2018 in Pyeongchang sensationell Super-G-Gold gewonnen hatte, war es der zweite Weltcup-Sieg bei den Alpinen: Vor einem Jahr hatte sie in Lake Louise die Abfahrt gewonnen. In diesem Winter setzte sie sich gleich beim Saisonstart der Snowboarder erneut an die Spitze, ehe sie wieder ins Alpin-Lager wechselte.