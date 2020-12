Biathlon: Arnd Peiffer gewinnt Massenstart in Hochfilzen

Arnd Peiffer setzte sich in Hochfilzen durch © Imago

Arnd Peiffer feiert im Massenstart in Hochfilzen einen dramatischen Sieg. Benedikt Doll verpasst das Podest knapp.

Arnd Peiffer hat den ersten Massenstart des Weltcup-Winters in Hochfilzen gewonnen und den deutschen Biathleten den ersten Saisonsieg beschert ( Alle Rennen im LIVETICKER ).

Peiffer bricht Massenstart-Flaute

"Ich habe nicht unbedingt daran geglaubt, dass ich das in meiner Karriere noch schaffe", sagte ein überglücklicher Peiffer in der ARD : "Es ist ein schöner Abschluss. Heute hat alles gepasst, die Ski waren richtig gut, und beim letzten Schießen hatte ich auch mal ein bisschen Glück."

Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es der erste Sieg in einem Massenstart seit dem 19. Februar 2017, als Simon Schempp ebenfalls in Hochfilzen Weltmeister geworden war.

Peiffer meldet sich zurück

Den ersten Weltcup in Hochfilzen hatte Peiffer noch aus privaten Gründen verpasst, am zweiten Wochenende enttäuschte der 33-Jährige mit den Plätzen 22 und 24 in Sprint und Verfolgung. Nun meldete er sich mit dem Sieg im Massenstart eindrucksvoll zurück.