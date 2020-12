Anzeige

Darts-WM 2021: Martijn Kleermaker hat Corona und muss zurückziehen Corona-Fall bei der Darts-WM

Die besten Walk-On's bislang bei der WM

SPORT1

Die Darts-WM 2021 hat ihren ersten Coronafall. Ein Spieler hat sich infiziert, auch sein Ersatzmann kann nicht antreten.

Martijn Kleermaker kann zu seinem Erstrundenmatch gegen Cameron Carolissen, das am Sonntagabend stattfinden sollte, nicht antreten.

Anzeige

Der 29-Jährige, der ein starkes erstes Jahr auf der PDC-Tour gespielt hat, hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wurde gemäß der Regeln aus dem Turnier genommen.

Auch Ersatzmann fällt aus

"Ich bin sehr enttäuscht, dass ich nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann", sagte Kleermaker.

Seine Gesundheit habe "höchste Priorität. Auch wenn ich derzeit keine Symptome zeige, möchte ich, dass meine Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit respektiert wird."

Bei der European Championship hatte "The Dutch Giant" in diesem Jahr Rob Cross aus dem Weg geräumt, ehe er im Achtelfinale Devon Petersen unterlag. Bei den Players Championship Finals verlor er gegen den "German Giant" Gabriel Clemens mit 5:6. Erstmals qualifizierte sich Kleermaker für die WM.

Kurios: Auch der geplante Ersatzmann, Josh Payne, fällt aus. Als höchstplatzierter Spieler der sechs finalen Runden der Qualifiers hätte der Engländer einspringen sollen.

Carolissen automatisch weiter

Doch Payne hatte in den vergangenen 24 Stunden Kontakt zu einer positiv getesteten Person und muss sich deswegen – trotz eines negativen Corona-Tests – in Selbstisolation begeben. Das schreiben die Protokolle der britischen Regierung vor.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Anzeige

Ein weiterer Ersatz steht nicht bereit, der Südafrikaner Carolissen hat damit ein Freilos und steht automatisch in der 2. Runde. Am Sonntagabend stehen deshalb nur drei Partien auf dem Programm.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Sonntag im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr

1. Runde

Derk Telnekes (Niederlande) - Nick Kenny (Wales)

Jason Lowe (England) - Dmitriy Gorbunov (Russland)

Maik Kuivenhoven (Niederlande) - Matthew Edgar (England)

2. Runde

Vincent van der Voort (Niederlande) - Ron Meulenkamp (Niederlande) (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Abendsession ab 19 Uhr

1. Runde

Keegan Brown (England) - Ryan Meikle (England)

Anzeige

2. Runde

Jeffrey de Zwaan (Niederlande) - Ryan Searle (England)

Jonny Clayton (Wales) - John Henderson (Schottland)