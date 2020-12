Karl-Heinz Rummenigge über Leroy Sané und Problem beim FC Bayern

Leroy Sané kommt beim FC Bayern noch nicht so recht aus den Startlöchern. Karl-Heinz Rummenigge legt den Finger in die Wunde - und fordert Besserung.

Er habe mit Trainer Hansi Flick über die Entscheidung gesprochen: Dieser habe mit der Einwechslung von Jamal Musiala (kam in der 68. Minute für Sané) noch mehr Druck im Spiel nach vorne entfachen wollen: "Der Trainer hat alles richtig gemacht." Sane war in der ersten Halbzeit für Kingsley Coman ins Spiel gekommen.

Rummenigge stellt Forderungen an Sané

Der liebe Gott habe Sané unglaubliche Talente mit auf den Weg gegeben, sagte Rummenigge: "Der ist schnell, der kann dribbeln, der hat einen super linken Fuß. Er hat auch schon Tore geschossen." Aber, betonte der Ex-Profi: "Ich glaube, er ist noch nicht so richtig in diesem FC-Bayern-Gen angekommen."

Der Boss der Münchner verwies auf Thomas Müller, der "vom Talent her" nicht so sehr gesegnet sei: Dieser verkörpere das angesprochene Erfolgs-Gen wie kein Zweiter. Sané müsse nun "einfach an seinen Talenten arbeiten, das ist seine Aufgabe. Wir haben alles in die Waagschale gelegt, damit er zum FC Bayern kommt. Und das muss er jetzt auch rechtfertigen."