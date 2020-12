Bayern-Boss Rummenigge: So trieben wir Robert Lewandowski Real aus

Keine Chance für Real: So überzeugte Bayern Lewandowski

Robert Lewandowski hat mit dem FC Bayern seine zwei großen Träume realisiert. Zuvor hatte er aber an einen Wechsel gedacht, wie Karl-Heinz Rummenigge bestätigt.

Im Moment des großen Triumphs dachte Robert Lewandowski schon an die Zukunft.

"Ich habe ihm gesagt: 'Junge ich bin glücklich für dich, weil du hast ja immer geglaubt, dass du den Titel nur mit Real Madrid gewinnen kannst und jetzt hast du den Pokal im Arm'", erinnert sich Rummenigge an den besonderen Moment.

Und Lewandowski? "Er hatte den Pokal in der Hand und dachte an die Zukunft", sagte Rummenigge. An eine Ära eben.