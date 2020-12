Erfolg Nummer fünf: Loch siegt auch in Winterberg

Rekordweltmeister Felix Loch hat seine Erfolgs-Geschichte in diesem Rodelwinter auch am letzten Rennwochenende des Jahres fortgeschrieben.

Rekordweltmeister Felix Loch hat seine Erfolgs-Geschichte in diesem Rodelwinter auch am letzten Rennwochenende des Jahres fortgeschrieben. Der Olympiasieger raste beim fünften Saisonrennen am Sonntag im Eiskanal von Winterberg zum nächsten Sieg und bleibt in der laufenden Weltcup-Saison ungeschlagen.