Vettel: "Lewis hat mich zum Weitermachen motiviert"

Nachdem Vettel am 12. Mai von Teamchef Mattia Binotto informiert wurde, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert werde, seien "die Vorzeichen für die neue Saison schon anders" gewesen als in den früheren Jahren. Vettel bekräftigte, er habe zu diesem Zeitpunkt einen Rücktritt "natürlich" nicht ausgeschlossen. Nach einer Phase des Nachdenkens sei er allerdings zum "Entschluss gekommen, dass noch etwas in mir schlummert. Und so kamen dann eben die Kontakte zum neuen Team von Aston Martin."