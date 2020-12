Karl-Heinz Rummenigge: Das rät er Thuram nach Spuckattacke

Thuram selbst hatte sich via Twitter zuvor bei Posch, aber auch Mit- und Gegenspielern für die Aktion entschuldigt . An dem Urteil in der Doppelpass-Runde änderte das aber nichts. Vor allem SPORT1 -Experte Marcel Reif ging mit Thuram hart ins Gericht.

"Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Im Zusammenspiel von Menschen auf diesem Planeten, das kannst du doch gar nicht in deinem Spektrum haben", sagte der langjährige TV-Kommentator und Journalist. Er wolle auch gar nicht erst darüber nachdenken, wo Thuram die Motivation für einen solchen Aussetzer her gehabt haben könnte. "Irre, das ist so abartig. Ich würde den ungern nochmal irgendwo sehen."