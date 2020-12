Leon Goretzka vom FC Bayern über AfD, Rassismus und Hasskommentare

"Speziell durch die Corona-Krise wurde noch offensichtlicher, welche Partei das ist: Für mich ist es keine Alternative, sondern eine Schande für Deutschland", sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview mit der Welt am Sonntag . "Wenn eine Partei von Holocaust-Relativierern und Corona-Leugnern unterstützt und geführt wird – siehe das 'Fliegenschiss der Geschichte'-Zitat von Alexander Gauland – dann demaskiert sie sich selbst", erklärte Goretzka.

Nicht zum ersten Mal warb er für Zivilcourage im Kampf gegen Rassismus: "Wir dürfen so etwas nicht dulden, nicht weghören, nicht wegsehen. Wir müssen klar und deutlich Stellung beziehen."

Goretzka wird von AfD-Unterstützern angefeindet

Goretzka berichtete von Anfeindungen von AfD-Unterstützern - die ihn in seiner Überzeugung aber nur bestätigt hätten: "Ja, wurde ich. Das habe ich auch zum Teil öffentlich gemacht, um den Menschen zu zeigen: Stopp, hier gibt es Contra. Hasskommentare bringen mich eher dazu, mich noch klarer zu positionieren."

Er habe auch viel Zuspruch erhalten: "Gegen diese Widerstände muss man ankämpfen, um etwas zu verbessern. Wir müssen den Leuten klar vor Augen führen, dass wir in einer Demokratie leben, die durch nichts und niemanden kaputt gemacht werden kann."

Fremdenfeindlichkeit und offener Rassismus hätten auch im Jahr 2020 einen vielfältigen Ursprung: "Wichtig ist, speziell in der jungen Generation massiv in Bildung zu investieren und in unserem Land für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Dazu gehört insbesondere auch, dass wir den Menschen die Hand reichen, die sich sozial und finanziell abgehängt fühlen."