Leroy Sané vom FC Bayern über Höchststrafe und Formkrise nach Leverkusen-Spiel

Trainer Hansi Flick hatte den deutschen Nationalspieler in der 68. Minute wieder vom Platz genommen, obwohl er ihn erst in der 32. Minute für den verletzten Kingsley Coman aufs Feld geschickt hatte. Für Sané kam der erst 17 Jahre alte Jamal Musiala ins Spiel.

"Die Auswechslung kam im ersten Moment überraschend für mich - das kannte ich so nicht. Aber auch das passiert einmal", sagte Sané nach dem Spiel bei der Bild -Zeitung. Der 24-Jährige betonte, dass er in der Mannschaft trotz seines schwachen Auftritts die volle Rückendeckung verspüre.

"Das Team war direkt nach Abpfiff an meiner Seite, und wir haben uns alle über die drei Punkte gefreut", sagte Sané, der den Sieg im Topspiel in den Vordergrund rückte: "Über allem steht die Freude, dass wir dieses so wichtige Spiel am Ende gewinnen konnten. Wir stehen jetzt in allen Wettbewerben sehr gut da."