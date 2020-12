NFL: Aaron Rodgers schreibt Geschichte - Bills feiern Division-Titel

Aaron Rodgers schreibt zum wiederholten Male in der NFL Geschichte. Auch die Buffalo Bills feiern einen großen Erfolg.

Die Buffalo Bills haben sich in der NFL erstmals seit 25 Jahren den Division-Titel in der AFC East gesichert ( Ergebnisse und Spielplan der NFL ).

Dies gelang dem viermaligen Super-Bowl-Teilnehmer (vier Niederlagen) durch ein 48:19 über die Denver Broncos. Es ist die zweite Playoff-Teilnahme der Bills in Folge und die dritte in den letzten vier Spielzeiten unter Cheftrainer Sean McDermott.

Rodgers historisch

Rodgers warf im ersten Viertel seinen 40. Touchdownpass der Saison und ist damit der erste Quarterback in der Geschichte der NFL, der diese Marke in drei Spielzeiten (zuvor 2011 und 2016) erreichte.

Die Packers, bereits Sieger der NFC North Division, sicherten durch den vierten Erfolg in Serie auch ihre Führung in der Conference - obwohl Rodgers nur für 143 Yards warf, was ein Saisontiefstwert bedeutete. Neben dem Touchdownpass gelang dem 37-Jährigen aber auch ein Touchdown-Run.