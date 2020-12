Eredivisie: Mario Götze führt PSV Eindhoven zum Sieg

Die PSV Eindhoven feiert auch dank einer Vorlage von Mario Götze den vierten Sieg in Serie und zieht mit Spitzenreiter Ajax Amsterdam gleich.

Zudem trafen Mohamed Ihattaren (14.), Denzel Dumfries (71.) und Noni Madueke (90.+5) für das Team von Trainer Roger Schmidt. Nationalspieler Philipp Max stand wie Götze in der Startformation.

Der Rekordmeister aus Amsterdam spielt am Sonntag bei ADO Den Haag und kann dort den Vorsprung wieder auf drei Punkte vergrößern.

Am Dienstag empfängt Eindhoven im letzten Spiel des Jahres VVV Venlo. Die Winterpause in der Eredivisie endet am 10. Januar mit dem Topspiel bei Ajax.