Darts-WM 2021 mit de Zwaan, van de Voort & Clayton LIVE im TV, Stream, Ticker "Black Cobra" startet in Darts-WM

Jeffrey de Zwaan startet am Sonntag in die Darts-WM 2021 © Imago

Am sechsten Turniertag der PDC Darts-WM 2021 (LIVE auf SPORT1) wird es für Jeffrey de Zwaan ernst. Auch zwei weitere gesetzte Spieler sind im Einsatz.

Jeffrey de Zwaan startet am Sonntag in seine vierte Darts-WM. Der Niederländer tritt im dritten Match der Abendsession gegen "Heavy Metal" Ryan Searle als leichter Favorit an die Scheibe.

Im vergangenen Jahr unterlag "The Black Cobra" im Achtelfinale dem späteren Sieger Peter Wright nach einem harten Kampf mit 3:4. Jetzt will der 24-Jährige mehr. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Im Gegensatz zu seinem Gegner hat Searle schon ein Spiel absolviert. Der Engländer setzte sich in der ersten Runde gegen Danny Lauby Junior mit 3:2 durch.

Van der Voort trifft auf Landsmann

Auch Vincent van der Voort und Jonny Clayton sind am Sonntag erstmals gefordert. De Zwaans Landsmann bekommt es zum Abschluss mit Ron Meulenkamp, einem weiteren Niederländer, zu tun. Für Van de Voort war im Ally Pally in der Vergangenheit nicht viel zu holen. Im Vorjahr kassierte er in der 2. Runde gegen Dave Chisnall ein 1:3.

2017 schied er sogar schon in Runde eins gegen Max Hopp aus. Bessere Erinnerungen hat der 45-Jährige an seine Teilnahmen 2011 und 2015. Da stand er jeweils im Viertelfinale. Ob das auch dieses Mal gelingt, bleibt allerdings abzuwarten.

Der Waliser Clayton will dieses Jahr ins Achtelfinale. Gegen Henderson hat der Weltranglisten-17. sicherlich keine einfache Aufgabe vor sich, doch es wäre schon eine Überraschung, sollte "The Ferret" am Schotten scheitern.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Sonntag im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr

1. Runde

Derk Telnekes (Niederlande) - Nick Kenny (Wales)

Jason Lowe (England) - Dmitriy Gorbunov (Russland)

Maik Kuivenhoven (Niederlande) - Matthew Edgar (England)

2. Runde

Vincent van der Voort (Niederlande) - Ron Meulenkamp (Niederlande)

Abendsession ab 19 Uhr

1. Runde

Martijn Kleermaker (Niederlande) - Cameron Carolissen (Kanada)

Keegan Brown (England) - Ryan Meikle (England)

2. Runde

Jeffrey de Zwaan (Niederlande) - Ryan Searle (England)

Jonny Clayton (Wales) - John Henderson (Schottland)