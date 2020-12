FC Bayern: Kingsley Coman verletzt sich im Spiel in Leverkusen

Coman mit Oberschenkelverletzung ausgewechselt

Der 24-Jährige verletzte sich offenbar beim Versuch, einen Schuss von Bayer-Stürmer Moussa Diaby zu blocken (30.). Coman fasste sich danach an den linken Oberschenkel und wurde kurz auf dem Platz behandelt. Coman verließ zwar kurz darauf eigenständig den Platz, wurde aber in der Coachingzone weiter behandelt. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus.

Für Coman kam Leroy Sané (32.) in die Partie. Ein möglicher längerer Ausfall Comans wäre für die Bayern ein herber Schlag. Der Franzose, der in seiner Karriere immer wieder von schwereren Verletzungen zurückgeworfen wurde, war in den vergangenen fünf Bundesligaspielen an acht Toren (zwei Treffer, sechs Assists) direkt beteiligt.