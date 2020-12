Volleyball-Bundesliga: Dresdner SC gewinnt bei Rote Raben Vilsbiburg

Der Dresdner SC feierte in Vilsbiburg seinen vierten Liga-Sieg in Serie © Imago

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC setzen ihre Siegesserie bei den Roten Raben Vilsbiburg fort und rücken näher an Tabellenführer Stuttgart heran.

Der Dresdner SC hat in der Volleyball-Bundesliga der Frauen ( ausgewählte Spiele LIVE im TV auf SPORT1 ) den vierten Sieg in Folge gefeiert.

Die Sachsen gewannen am Samstagnachmittag bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:1 (25:16, 25:20, 22:25, 25:13).

Damit hat der DSC nach neun Partien nun 21 Punkte auf dem Konto und rückte bis auf vier Zähler an Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart heran. ( Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen )

Die Roten Raben kassierten hingegen die zweite Heimpleite in einer Woche. Nach dem 2:3 gegen die Ladies in Black Aachen und der Pleite am Samstag bleiben die Niederbayern bei 15 Punkten stehen.