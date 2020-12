Anzeige

Darts-WM 2021: Nico Kurz schlägt Andy Hamilton und fordert Gabriel Clemens Kurz macht deutsches Duell perfekt

Nico Kurz kam bei seinem WM-Debüt 2020 in die dritte Runde © Getty Images

S. Junold

Am Montag kommt es zum ersten deutschen Duell in der Geschichte der Darts-WM. Nico Kurz gewinnt sein Auftaktmatch und fordert Gabriel Clemens.

Wenige Stunden nach dem Aus von Landsmann Max Hopp setzte sich der 23-Jährige in seinem Erstrundenmatch gegen Andy Hamilton mit 3:1 durch.

Damit kommt es am Montag zum ersten deutschen Duell im Ally Pally. Kurz bekommt es in Runde zwei mit Gabriel Clemens zu tun. (Darts-WM 2021: Gabriel Clemens - Nico Kurz am Montag ab 19 Uhr LIVE auf SPORT1)

Schleppender Start von Kurz und Hamilton

"Es war von beiden Seiten ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Niemand hat wirklich sein Spiel gefunden, aber am Ende zählt der Sieg", konstatierte Kurz bei SPORT1.

Er ließ sich auch vom langsamen Rhythmus seines Gegners nicht beirren. "Man versucht möglichst immer konzentriert zu bleiben, aber es war ungewohnt, auf seine Aufnahme so lange zu warten", berichtete der Sieger.

Im ersten Satz lieferten sich Kurz und Hamilton ein enges Duell auf überschaubarem Niveau (beide gut 81 Punkte im Average). Beide holten jeweils ein Break, der Deutsche war in den entscheidenden Momenten zielsicherer und gewann Durchgang eins mit 3:2.

Doch dann legte der Hesse sofort eine Schippe drauf. Im ersten Leg des zweiten Sets checkte er 134 Punkte. Das Break bestätigte er mit einem weiteren 15-Darter zum 2:0.

Nachdem Kurz beim Stand von 2:1 zwei Set-Darts liegen ließ, holte sich der WM-Finalist von 2012 das Break zurück, glich aus und ließ dann noch ein weiteres Leg zum 1:1 in Sätzen folgen.

Kurz nutzt ersten Match-Dart auf Doppel-20

Der dritte Durchgang startete wieder mit einem Break zugunsten des Engländers, da sein Kontrahent nicht zum ersten Mal Doppelschwächen zeigte. Doch Kurz antwortete umgehend mit dem Re-Break.

In dieser Phase stimmte das Scoring des Routiniers überhaupt nicht. Er streute immer wieder für einen Spieler dieser Klasse untypische Aufnahmen wie 26 oder 30 Punkte ein. (Statistiken zu Hamilton vs. Kurz)

Das nutzte Kurz aus und gewann den dritten Durchgang mit 3:1. Der Industriemechaniker startete auch gleich im anschließenden Leg mit einem Break.

Einen Spielabschnitt musste er Hamilton noch überlassen, doch dann löschte der Youngster mit seinem ersten Match-Dart 60 Punkte zum Sieg.

Unter dem Strich reichten Kurz ausbaufähige 87,91 Punkte pro Aufnahme zum Sieg, da "The Hammer" mit 82,15 auf ganzer Linie enttäuschte. Auch mit der Doppelquote von 34,38 Prozent dürfte der Deutsche nicht zufrieden sein.

Hedman gegen Boulton chancenlos

Im Anschluss an Kurz trat die zweite Frau nach Lisa Ashton ans Oche. Deta Hedman musste sich bei ihrem Debüt im Alexandra Palace jedoch wie ihre Landsfrau geschlagen geben.

Die Engländerin mit jamaikanischen Wurzeln unterlag Andy Boulton mit 1:3. Die 61-Jährige qualifizierte sich erstmals für die PDC-WM, nachdem sie bei der BDO im Frauenbereich alles gewonnen hatte, was man gewinnen kann - bis auf die Weltmeisterschaft.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Samstag im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr

1. Runde:

Steve Lennon (Irland) - Daniel Larsson (Schweden) 3:1 (3:1, 3:1, 1:3, 3:0)

Scott Waites (England) - Matt Campbell (Kanada) 3:2 (2:3, 3:2, 2:3, 3:2, 3:2)

Kim Huybrechts (Belgien) - Di Zhuang (China) 3:0 (3:0, 3:0, 3:0)

2. Runde:

Merwyn King (England) - Max Hopp (Deutschland) 3:1 (3:0, 3:2, 2:3, 3:1)

Abendsession ab 19 Uhr

1. Runde:

Andy Hamilton (England) - Nico Kurz (Deutschland) 1:3 (2:3, 3:2, 1:3, 1:3)

Andy Boulton (England) - Deta Hedman (England) 3:1 (3:0, 3:0, 0:3, 3:0)

Damon Heta (Australien) - Danny Baggish (USA)