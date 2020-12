Darts-WM: Hopp scheidet in zweiter Runde aus

Max Hopp scheitert bei der Darts-WM an Mervyn King © FIRO/FIRO/SID

Dartsprofi Max Hopp (Idstein) ist in der zweiten Runde der WM in London ausgeschieden.

Dartsprofi Max Hopp (Idstein) ist in der zweiten Runde der WM in London ausgeschieden. Der 24-Jährige unterlag dem an Nummer 19 gesetzten Engländer Mervyn King mit 1:3 und verabschiedete sich aus dem Ally Pally.