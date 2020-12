3. Liga: VfB Lübeck – SV Meppen, 0:2 (0:1)

Der VfB Lübeck setzt seine Sieglos-Serie in der 3. Liga gegen den SV Meppen fort und rutscht in der Tabelle auf einen Abstiegsplatz ab.

VfB Lübeck unterliegt SV Meppen

Marcus Piossek stellte die Weichen für das Team von Torsten Frings auf Sieg, als er in Minute elf mit dem 1:0 zur Stelle war. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Gäste in die Kabine. Luka Tankulic versenkte die Kugel zum 2:0 für den SV Meppen (77.) Letzten Endes holte Meppen gegen den VfB Lübeck drei Zähler. ( Zum Liveticker der 3. Liga )

VfB Lübeck rutscht auf Platz 17 ab

Lübeck tritt das nächste Mal in drei Wochen, am 10.01.2021, beim FSV Zwickau an. Am Mittwoch empfängt der SVM Türkgücü München. (Spielplan & Ergebnisse der 3. Liga)