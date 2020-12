3. Liga: KFC Uerdingen 05 – 1. FC Kaiserslautern 0:2, Hercher und Ritter treffen

Philipp Hercher stellte die Weichen für den FCK auf Sieg, als er in Minute 30 mit dem 1:0 zur Stelle war. Marlon Ritter beförderte das Leder zum 2:0 der Elf von Jeff Saibene in die Maschen (34.). Letztendlich hatten die Gäste Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als sie die Führung mit in die Kabine nahmen – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte. (Spielplan & Ergebnisse der 3. Liga)