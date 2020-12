3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FC Ingolstadt 04, 3:3 (2:3)

Im Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen den FCI gab es Tore am laufenden Band.

Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. ( Spielplan & Ergebnisse der 3. Liga )

Blitz-Führung für Ingolstadt

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der FC Ingolstadt 04 bereits in Front. Dennis Eckert Ayensa markierte in der dritten Minute die Führung.

Saarbrücken zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Nicklas Shipnoski mit dem Ausgleich zurück. Tabelle der 3. Liga )

Der Treffer zum 2:1 sicherte Ingolstadt nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Eckert Ayensa in diesem Spiel (12.). In der 19. Minute brachte Robin Krauße das Netz für das Team von Coach Tomas Oral zum Zappeln.

Saarbrücken rettet Remis

Per Elfmeter erhöhte Shipnoski in der 73. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf drei Treffer – 3:3 für Saarbrücken. Letztlich trennten sich die Elf von Coach Lukas Kwasniok und der FCI remis.