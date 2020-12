DEL: Bergmann, Michaelis und Billins verlassen die Adler

Chad Billins verlässt die Adler Mannheim © AS SPORTFOTO/ SÖRLI BINDER/AS SPORTFOTO/ SÖRLI BINDER/AS SPORTFOTO/ SÖRLI BINDER/AS Sportfoto/ Binder

Die Adler Mannheim haben am Tag ihres Saisonauftakts in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) drei Abgänge vermeldet. Die ausgeliehenen Nationalstürmer Lean Bergmann und Marc Michaelis wurden von ihren Klubs nach Nordamerika zurückbeordert, Verteidiger Chad Billins (USA) verlässt den amtierenden Meister vorzeitig und auf eigenen Wunsch. Das teilten die Mannheimer am Samstag mit.