Skilanglauf: Sprinterin Rydzek überzeugt in Dresden mit Platz zehn

Coletta Rydzek hat den deutschen Skilangläuferinnen beim Weltcup-Heimspiel in Dresden ein kleines Erfolgserlebnis beschert und mit Platz zehn in der Elbmetropole ihr bestes Karriere-Ergebnis gefeiert. Im Freistil-Sprint erreichte die 23 Jahre alte Schwester von Kombinations-Olympiasieger Johannes Rydzek das Halbfinale und schied erst dort als Fünfte ihres Rennens aus.

Obwohl bei den Geisterrennen in Sachsen die Topnationen Norwegen, Schweden und Finnland als Vorsichtmaßnahme wegen der Corona-Pandemie fehlten, spielten die deutschen Läufer und Läuferinnen beim einzigen Heimauftritt vor der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) nur eine Nebenrolle. Bei den Frauen schafften es Nadine Herrmann (Bockau), Sofie Krehl, Laura Gimmler (beide Oberstdorf) und Alexandra Danner (Lenggries) noch ins Viertelfinale der besten 30 und holten Weltcup-Punkte.

Am Sonntag stehen in Dresden Teamsprints an. Zuschauer waren auf dem Stadtkurs in der Landeshauptstadt des von Corona sehr betroffenen Sachsens frühzeitig ausgeschlossen worden.