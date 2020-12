Laurent Blanc wird offenbar Trainer in Katar © AFP/SID/NICOLAS TUCAT

Der ehemalige französische Fußball-Nationaltrainer Laurent Blanc heuert nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP in Katar an.

Der ehemalige französische Fußball-Nationaltrainer Laurent Blanc heuert in Katar an. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wird der 55-Jährige Trainer bei Al-Rayyan SC. Dort erhält Blanc einen Vertrag über 18 Monate bis Sommer 2022. Blanc, der seit seinem Aus bei Paris St. Germain im Jahr 2016 ohne Job war, sollte bei seinem neuen Klub bereits am Samstag vorgestellt werden.