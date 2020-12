Golf: Masson zur Halbzeit Fünfte

Caroline Masson in Schlagdistanz zur Spitze © AFP/GETTY IMAGES/SID/Michael Reaves

Die zweimalige Solheim-Cup-Siegerin Caroline Masson liegt beim Saisonfinale der US-Tour der Golferinnen zur Halbzeit in Schlagdistanz zur Spitze. Die 31-Jährige aus Gladbeck spielte nach ihrer herausragenden 67 zum Auftakt eine 71er-Runde und darf als Fünfte auf eine Top-Platzierung hoffen. Mit drei Schlägen weniger als Masson führt Ko Jin Young aus Südkorea das Feld auf dem Par-72-Kurs in Naples/Florida an.