Biathleten in Hochfilzen-Verfolgung verbessert, aber nicht in den Top 10

Die Biathleten betreiben beim letzten Weltcup des Jahres in Hochfilzen in der Verfolgung ein wenig Wiedergutmachung für das Sprint-Debakel.

Die deutschen Biathleten haben beim letzten Weltcup des Jahres in Hochfilzen in der Verfolgung ein wenig Wiedergutmachung für das Sprint-Debakel am Freitag betrieben. Benedikt Doll verbesserte sich beim Sieg des Norwegers Sturla Holm Laegreid auf Platz 13, nachdem es im Sprint kein DSV-Athlet in die Top 20 geschafft hatte.