Bundesliga: Hertha - Freiburg, Wolfsburg - Stuttgart live im TV, Stream, Ticker

Michael Preetz fasste 2020 aus Hertha-Sicht so zusammen: "Das war sicher ein außergewöhnliches Jahr", sagte der Manager von Hertha BSC. Zwar meinte er vor allem die Coronakrise, aber natürlich denkt der neutrale Beobachter sofort an das grandiose Scheitern von Jürgen Klinsmann, den Fast-Abstieg oder den schwierigen Umbruch innerhalb der Mannschaft. Solche Schlagzeilen sollen die Berliner 2021 nicht mehr schreiben, wenn es nach Preetz geht.

Trainer Bruno Labbadia gibt sich daher in Sachen Transfers zurückhaltend. "In erster Linie beschäftigen wir uns mit den Spielern, die da sind", so der 54-Jährige: "Wir werden uns überlegen, was Sinn macht und was nicht." Preetz sagte kürzlich, Hertha halte "Augen und Ohren offen".