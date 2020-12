NFL, Woche 15 mit Brady, Tampa Bay Buccaneers live im TV, Stream

Tom Brady trifft mit den Tampa Bay Buccaneers am 15. Spieltag der NFL-Saison auf einen Gegner, an den er nur die besten Erinnerungen hat.

Der Superstar bekommt es mit den Atlanta Falcons zu tun, gegen die er in sechs Duellen sechs Siege einfahren konnte. Unter anderem triumphierte der 43-Jährige beim denkwürdigen Super Bowl 51 als er mit den New England Patriots einen 3:28-Rückstand noch wett machte. (NFL, Woche 15: Alle Spiele um 19 Uhr in den LIVESCORES).