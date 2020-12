Bundesliga: FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 0:2, Frankfurt beendet Sieglos-Serie

Am 13. Spieltag der Bundesliga beendet Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg seine Sieglos-Serie. Die Hütter-Elf geht dank eines Eigentores in Führung.

Frankfurt gewinnt verdient

In der besonders lebhaften ersten Halbzeit hatten aber auch Augsburg gute Chancen. Doch während Florian Niederlechner direkt auf Torwart Kevin Trapp zielte, konnte Frankfurts Abwehrspieler Tuta seinen Patzer in einem Zweikampf gegen Niederlechner in höchster Not wieder ausbügeln. Trapp parierte Alfred Finnbogasons Schuss aus kurzer Distanz mit dem Fuß. Oft traf Augsburg in günstigen Situationen aber auch falsche Entscheidungen bei Abspielen.