Kombination: Geiger mit Podestchance - Riiber führt

Kombinierer Vinzenz Geiger (Oberstdorf) kämpft beim Weltcup in Ramsau am Dachstein um das Podest. Der Team-Olympiasieger ist nach einem Sprung auf 92,0 m von der WM-Schanze von 1999 als bester Deutscher Vierter und geht mit 25 Sekunden Rückstand auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber (94,5 m) in den Langlauf über 10 km ab 14.15 Uhr. Der Rückstand auf Platz drei beträgt nur 13 Sekunden.