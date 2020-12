Auch Stadion in La Plata wird nach Maradona benannt

Das Estadio Unico de La Plata, in dem Diego Armando Maradona als Trainer von Gimnasia y Esgrima tätig war, wird nach der Fußball-Legende benannt.

Das Estadio Unico de La Plata, in dem Diego Armando Maradona vor seinem Tod am 25. November als Trainer des ansässigen Erstligisten Gimnasia y Esgrima tätig war, wird nach der argentinischen Fußball-Legende benannt. Das gab der Gouverneur der Provinz Buenos Aires am Freitag bekannt.