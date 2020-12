Matthäus über Sane: "Hat nächsten Schritt noch nicht gemacht"

Lothar Matthäus kritisert Bayern Münchens Königstransfer Leroy Sane und fordert vom Nationalspieler Fortschritte in der Defensivarbeit.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Bayern Münchens Königstransfer Leroy Sane kritisiert und vom Nationalspieler Fortschritte in der Defensivarbeit gefordert.

Der 24-Jährige habe "den nächsten Schritt noch nicht gemacht", sagte Matthäus bei t-online.de. Er müsse sich "an das System des FC Bayern gewöhnen, an das hohe und aggressive Pressing. In der Defensive hat er sowieso Defizite. Daran muss er arbeiten."