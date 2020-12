Paul Lim: Opa der Darts-WM schrieb schon 1990 Geschichte

Ob Paul Lim Udo Jürgens kennt, ist nicht überliefert. Eine der berühmtesten Liedzeilen der Schlager-Legende aber lebt er, so oder so.

Paul Lim legte 1990 den ersten Neun-Darter bei einer Darts-WM hin

Lim, geboren am 25. Januar 1954 und damit Altersgenosse von Sportheldinnen und -helden wie Bernard Hinault, Chris Evert und Toni Schumacher ist seit rund 40 Jahren eine Szenegröße. Sein WM-Debüt feierte der "Singapore Slinger" 1982 (damals für den Verband BDO statt PDC), dem Jahr, in dem Bundestrainer Jupp Derwall mit dem von Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner angeführten DFB-Team Vizeweltmeister wurde.

"Singapore Slinger" einst für Papua-Neuguinea am Start

Ein weiteres Kuriosum: Als Lim seine Karriere startete, war Singapur kein Mitglied in der World Darts Federation (WDF). Deshalb trat Lim anfangs für Papua-Neuguinea an und nach seinem Umzug nach Kalifornien kurzzeitig für die USA.

Karriere-Ende? Lim sieht keinen Grund

Seit 2013 ist der nur noch zu besonderen Anlässen aktive Lim wieder regelmäßig bei der PDC-WM am Start, beim Turnier 2018 begeisterte er die Fans im Ally Pally mit einem Sieg über Mark Webster, ehe er in Runde 2 an Gary Anderson scheiterte.