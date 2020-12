Hainer: Bayern-Basketballer "in fünf bis zehn Jahren" an Europas Spitze

Hainer will mit den Basketballern an Europas Spitze © FIRO/FIRO/SID

Präsident Herbert Hainer von Bayern München hat das Ziel bekräftigt, mit der Basketball-Mannschaft in naher Zukunft in die Phalanx der kontinentalen Topteams vorzustoßen. "Ganz klar: In den nächsten fünf bis zehn Jahren möchten wir in der europäischen Spitze etabliert sein. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der FC Bayern das im Kreuz hat", sagte Hainer dem Münchner Merkur/tz.