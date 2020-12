Bayer-Trainer Bosz stört "Vizekusen"-Etikett

Bosz trat im Interview auch den Kritikern entgegen, die im Zusammenhang mit der Verlegung der Pokalspiele von Bayer gegen Eintracht Frankfurt und Triple-Gewinner Bayern München bei Holstein Kiel von einer Sonderbehandlung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) sprachen. "Wissen Sie, wie man dieses Denken in Holland nennt? Micky Mouse!", sagte Bosz: "Weil man sich damit selber klein reden würde, würde man es zulassen, so zu denken. Nein. So will ich nicht denken."