Ferrari-Teamchef Binotto will Mick Schumacher viel Zeit geben

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto will der deutschen Motorsporthoffnung Mick Schumacher viel Zeit geben, um in der Formel 1 anzukommen.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher werde "angesichts seiner Erfolgsbilanz in den letzten Jahren erst im zweiten Teil seiner zweiten Saison richtig gut" werden, beschrieb Binotto in einem Mediengespräch seine Erwartungen an den 21-Jährigen.

"Nicht für die Formel 1, sondern für Ferrari"

Schumacher, der 2021 beim Ferrari-Kundenteam Haas in sein erstes Jahr als Formel-1-Stammpilot geht, hat bislang in jeder Rennklasse eine Saison zur Eingewöhnung benötigt, ehe er in seinem zweiten Jahr durchstartete. So gewann Schumacher 2018 den Titel in der Formel 3 und 2020 in der Formel 2.