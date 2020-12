Borussia Dortmund: NFL-Star J.J. Watt bietet sich als Torwart an

Der BVB musste am Freitagabend beim 1:2 gegen Union Berlin schon die fünfte Saisonniederlage einstecken. 18 Tore schluckte der vermeintliche Bayern-Jäger dabei bereits in 13 Spielen. Eine sattelfeste Abwehr sieht anders aus.

Und auch wenn Torhüter Roman Bürki an den Gegentoren in Berlin schuldlos war, hinterlässt die Grußbotschaft von Watt bei dem ein oder anderen Dortmund-Fan nach dem neuerlichen Rückschlag womöglich einen faden Beigeschmack.

NFL-Star Watt bietet sich dem BVB an

Watt gehört in der NFL als ausgewiesener Quarterback-Jäger zwar eigentlich nicht zu den Passfängern, hat aber schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er über sehr gute Hände verfügt. Und zumindest in Sachen Armspannweite dürfte der 1,96 Meter große Riese Bürki und Co. locker in den Schatten stellen.