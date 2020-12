Union Berlin: Marvin Friedrich wundert sich über Borussia Dortmund

Union Berlin hat in der Bundesliga für die nächste faustdicke Überraschung gesorgt.

Mit dem 2:1-Sieg über Borussia Dortmund schoben sich die Eisernen zumindest vorübergehend bis auf den fünften Tabellenplatz vor - und liegen damit nur noch einen Zähler hinter dem vermeintlichen Bayern-Jäger BVB. Überraschend war nicht nur der Sieg an sich, sondern auch, wie leicht der Hauptstadt-Klub am Freitagabend zu Toren kam.

Der CHECK24 Doppelpass mit Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

"Schon ein wenig" verwundert sei er, antwortete Friedrich auf entsprechende Nachfragen von DAZN und ZDF : "Wir hatten schon ein paar Ecken davor, da wurde ich immer sehr eng gedeckt. Aber bei dem war ich dann erstaunlich frei und konnte es zum Glück nutzen." Vor dem Duell mit dem BVB hatte der Innenverteidiger nach Standards bereits drei Tore per Kopf erzielt.

Trimmel: "Wenn das Timing stimmt ..."

Auch das erste Gegentor hatte sich Schwarz-Gelb nach einer Ecke eingefangen, Torschütze war hier Taiwo Awoniyi. Was vor allem Mats Hummels rasend machte: "Wir haben zwei Spiele in der Bundesliga durch Standards verloren, das ist eine Katastrophe", schimpfte der BVB-Star bei DAZN: "Wir hauen uns einfach selber in die Pfanne, das darf nicht sein."