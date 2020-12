Matthäus über Schalkes Interimstrainer Stevens: "Kann mit seiner Präsenz Wirkung zeigen"

Lothar Matthäus glaubt an Veränderung unter Huub Stevens © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Die Trennung von Baum, die die seit 28 Bundesligaspielen sieglosen Schalker am Freitag vollzogen hatten, sei alternativlos, meinte Matthäus. Die Leistung beim jüngsten 0:2 gegen den SC Freiburg sei "katastrophal" und "eines Absteigers würdig" gewesen, sagte der 59-Jährige. Baum war erst am 27. September als Nachfolger von David Wagner verpflichtet worden, in den zehn Partien unter seiner Leitung holte S04 lediglich vier Unentschieden. "Das war einfach zu wenig", folgerte Matthäus.