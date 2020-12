WWE SmackDown vor TLC: Roman Reigns hinterlässt Schlachtfeld

Roman Reigns und Jey Uso mit Angriffsserie auf Kevin Owens

Owens allerdings weigerte sich schlicht, Reigns das letzte Wort zu überlassen: Am Ende der Show humpelte er zum Ring und forderte Reigns und Uso weiter heraus - die ließen sich nicht zweimal bitten. Owens wurde mit Stühlen traktiert, durch gleich zwei Tische geworfen, am Ende warfen Reigns und Uso eine Reihe von Tischen, Stühlen und Leitern auf Owens, der darunter regelrecht begraben wurde.

Die weiteren Highlights:

- Die Street Profits verteidigten ihre Tag-Team-Titel erfolgreich gegen das Duo Dolph Ziggler und Robert Roode. Als Roode Montez Ford unfair zu besiegen versuchte, indem er beim Schulterversuch mit der Hand an der Hose die Hebelwirkung verstärkte, vergolt For Gleiches mit Gleichen und brachte den Konter selbst mit einem Hosengriff ins Ziel.

- Nach ihrer Champagnerflaschen-Attacke auf Damenchampion Sasha Banks vergangene Woche feierte die im Abendkleid auftretende Carmella sich mit einem "Toast" auf sich selber - das Ego-Festspiel wurde jedoch von Banks gecrasht, die am Sonntag in einem Titel-Rückmatch nochmal auf "Mella" treffen wird. Deren "Sommelier" ( der ehemals im Cirque de Soleil aktive Nachwuchswrestler Akeem Young ) unterband die Attacke von Banks, kassierte selbst erneut Prügel von ihr - und gab Carmella erneut die Gelegenheit, mit einer Champagnerflasche auf Banks einzudreschen.

- Als Vorabreaktion auf die beim kommenden RAW vergebenen "Slammy Awards" vollzog Intercontinental Champion Sami Zayn eine eigene Zeremonie: Bei den "Sami Awards" zeichnete sich Zayn für seine besonderen Verdienste im vergangenen Jahr in allen Kategorien selbst aus - bis sein Rivale Big E einschritt und selbst die Haupttrophäe als Superstar des Jahres in Empfang nahm. Als der pikierte Zayn das zu verhindern versuchte, ging Big E auf ihn los.

- Schwergewicht Otis - zuletzt in den Schlagzeilen wegen der von WWE-Boss Vince McMahon verordneten Wrestling-Nachhilfe für ihn und andere - trat diese Woche in einem Einzelmatch gegen Shinsuka Nakamura an. Sein neuer Partner Chad Gable versuchte ihn am Ende zu übrzeugen, das Match nicht mit der unorthodoxen Caterpillar-Aktion zu beenden, sondern mit einem klassischen Suplex. Das ging fast nach hinten los, mit einem Splash machte Otis aber dennoch den Sack zu.