NFL: Drew Brees kehrtbei New Orleans Saints nach Verletzungen zurück

Drew Brees kehrt in der NFL zurück © GETTY IMAGES/AFP/SID/Kevin C. Cox

Die New Orleans Saints können wieder auf ihren Star-Quarterback zurückgreifen. Drew Brees kehrt nach seinen Verletzungen aufs Footballfeld zurück.

Wie Head Coach Sean Payton am Freitag mitteilte, soll der 41-Jährige seine New Orleans Saints am Sonntag im NFL-Topspiel gegen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs (22.25 Uhr MEZ) anführen. "Unser Plan ist, dass er spielt. Unser Plan ist, dass er beginnt", sagte Payton.